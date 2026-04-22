Россиянам назвали опасные для управления автомобилем состояния

Она уточнила, что речь идёт не о плохом настроении или усталости, а именно о диагностированной депрессии, для которой характерны «заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил».

По её словам, также в группу риска входят тревожные расстройства и панические атаки. В этом случае водитель во время приступа «может потерять контроль над эмоциями и действиями».

Также не следует садиться за руль и при остром стрессе, особенно после травмирующих событий или ДТП, так как психика в таких случаях «ещё не успела восстановиться и могут возникать флэшбэки».

Ликунова добавила, что упомянутые состояния приводят к снижению критически важных для безопасного вождения функций, таких как внимание, скорость реакции, способность принимать решения и адекватная оценка происходящего.

Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич заявил, что больше остальных депрессии подвержены специалисты, которые работают в постоянном контакте с другими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

