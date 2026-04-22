Россиянам назвали опасные для управления автомобилем состояния
Выраженная депрессия является одним из состояний, при котором человеку крайне нежелательно садиться за руль. Об этом «Ленте.ру» заявила кризисный психолог Варвара Ликунова.
Она уточнила, что речь идёт не о плохом настроении или усталости, а именно о диагностированной депрессии, для которой характерны «заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил».
По её словам, также в группу риска входят тревожные расстройства и панические атаки. В этом случае водитель во время приступа «может потерять контроль над эмоциями и действиями».
Также не следует садиться за руль и при остром стрессе, особенно после травмирующих событий или ДТП, так как психика в таких случаях «ещё не успела восстановиться и могут возникать флэшбэки».
Ликунова добавила, что упомянутые состояния приводят к снижению критически важных для безопасного вождения функций, таких как внимание, скорость реакции, способность принимать решения и адекватная оценка происходящего.
Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич заявил, что больше остальных депрессии подвержены специалисты, которые работают в постоянном контакте с другими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Клименко: Плата за VPN-трафик увеличит тарифы на 1,5-2 тысячи рублей
- Россиянам рассказали о специфических болезнях любителей вейпов
- Онищенко раскрыл, почему всем россиянам нужны витамины в таблетках
- Глава ВТБ Костин рассказал о попытке мошенников его обмануть
- Фицо: Словакия не поддержит санкции против России до открытия «Дружбы»
- Берут за наличку: Почему китайцы скупают жилье в Москве
- Юшков объяснил, почему ЕС частично отказался от санкций против России
- Россиянам назвали опасные для управления автомобилем состояния
- Американский рэпер Flo Rida выступит в Москве 2 и 3 мая
- ВС России ударили по транспортной и портовой инфраструктуре ВСУ