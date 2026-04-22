Россиянам назвали опасные для управления автомобилем состояния

Выраженная депрессия является одним из состояний, при котором человеку крайне нежелательно садиться за руль. Об этом «Ленте.ру» заявила кризисный психолог Варвара Ликунова.

Психолог дал советы взрослым с синдромом дефицита внимания

Она уточнила, что речь идёт не о плохом настроении или усталости, а именно о диагностированной депрессии, для которой характерны «заторможенность, апатия, рассеянность, эмоциональная пустота и сильный упадок сил».

По её словам, также в группу риска входят тревожные расстройства и панические атаки. В этом случае водитель во время приступа «может потерять контроль над эмоциями и действиями».

Также не следует садиться за руль и при остром стрессе, особенно после травмирующих событий или ДТП, так как психика в таких случаях «ещё не успела восстановиться и могут возникать флэшбэки».

Ликунова добавила, что упомянутые состояния приводят к снижению критически важных для безопасного вождения функций, таких как внимание, скорость реакции, способность принимать решения и адекватная оценка происходящего.

Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич заявил, что больше остальных депрессии подвержены специалисты, которые работают в постоянном контакте с другими людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
