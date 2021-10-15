Психолог рассказала, как побороть осеннюю хандру

По ее словам, в осенний период многие люди нуждаются в ярком солнце и разнообразии фруктов. Существует способы «обмануть» мозг, чтобы поднять себе настроение. Как сообщила эксперт, для того чтобы адаптироваться к погодным изменениям, стоит добавить ярких цветов, которые ассоциируются с теплом и витаминами. Например, можно разбавить одежду яркими аксессуарами.

Женщины могут сделать себе яркий маникюр, а мужчины могут надеть яркий платок или галстук.

Как сообщалось ранее, депрессию можно избежать, если соблюдать режим дня, совершать прогулки на свежем воздухе, проводить время с друзьями

