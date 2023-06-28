Психолог рассказала, как бороться с нехваткой денег до зарплаты

По её словам, чтобы решить эту проблему, нужно в первую очередь обратить внимание на регулярность её возникновения, а затем осознать тот факт, что такова внутренняя стратегия, не зависящая от количества денег.

На втором этапе следует заняться бюджетированием дохода, а именно записывать траты и выявить причину импульсивных и неосознанных покупок - либо с психологом, либо самостоятельно.

Эксперт указала, что затем нужно будет взять на себя ответственность за собственную жизнь, обратить внимание на доход и понять, есть ли способы его увеличить.

Последним, четвёртым шагом является анализ эмоций от импульсивных покупок, в ходе которого потребуется составить список приобретений и чувств, которые человек испытал.

«Проводя этот анализ, вы увидите, что не все эмоции были закрыты с помощью покупок. Поэтому вы снова и снова будете пытаться их закрыть, совершая те или иные траты», - подчеркнула Иванова.

