Психолог рассказала, как бороться с нехваткой денег до зарплаты
Психолог, аналитик финансового менеджмента Наталья Иванова заявила, что регулярная нехватка денег до зарплаты — признак внутренней проблемы, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, чтобы решить эту проблему, нужно в первую очередь обратить внимание на регулярность её возникновения, а затем осознать тот факт, что такова внутренняя стратегия, не зависящая от количества денег.
На втором этапе следует заняться бюджетированием дохода, а именно записывать траты и выявить причину импульсивных и неосознанных покупок - либо с психологом, либо самостоятельно.
Эксперт указала, что затем нужно будет взять на себя ответственность за собственную жизнь, обратить внимание на доход и понять, есть ли способы его увеличить.
Последним, четвёртым шагом является анализ эмоций от импульсивных покупок, в ходе которого потребуется составить список приобретений и чувств, которые человек испытал.
«Проводя этот анализ, вы увидите, что не все эмоции были закрыты с помощью покупок. Поэтому вы снова и снова будете пытаться их закрыть, совершая те или иные траты», - подчеркнула Иванова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru