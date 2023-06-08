Москвичи назвали свои траты на аренду жилья

Большинство москвичей (46%) снимает квартиры за 30-40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил портал «Мослента» со ссылкой на социологический опрос столичных жителей.

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Отмечается, что второе место по популярности занимают жилые помещения, которые стоят от 40 до 50 тысяч рублей в месяц (18% москвичей выбрали именно их). Примерно каждый шестой респондент (16%) платит за аренду жилья от 50 до 60 тысяч рублей. На четвертом месте — жилье стоимостью 60-70 тысяч рублей в месяц. Его выбирают 7% опрошенных.

Ранее эксперты предсказали снижение стоимости жилья в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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