Психолог рассказал об асоциальности зависимых от гаджетов детей

Дети, постоянно проводящие время с гаджетами, перестают понимать других людей и решать конфликтные ситуации. У них происходит задержка эмоционального и социального развития. Об этом рассказал АГН «Москва» психолог семейного центра «Диалог» Михаил Попов. Кроме того, нередко такие дети агрессивны и не слушаются взрослых.

Однако у гаджет-зависимости есть плюсы. Например, в том, что ребенок не попадает на улице, не связывается с опасными компаниями, а сидит дома и развивает совершенствует навыки владения техническими устройствами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в эфире НСН против уроков полового просвещения, которые были введены в программу ряда российских школ.







