Милонов: Половое воспитание школьников оставили на откуп «смердящей» Бузовой

В некоторых российских школах с началом нового учебного года появился предмет «Психология», в рамках ученики третьих классов будут изучать «основы полового воспитания». Детям, в частности, расскажут о возрастных изменениях и о том, откуда берутся дети.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил о том, что рассказывать о половом созревании детям должны их родители.

«Вопрос чрезвычайно деликатный. Наверное, каждый родитель пытается найти свои вопросы информирования детей, с учетом семейных традиций. Безусловно, ошибочным путем является путь либералов, когда они пытаются бороться не с проблемой в лице ранней половой жизни, а с последствиями: учат детей пользоваться презервативами, и так далее. Пусть себя учат пользоваться презервативами, чтобы больше никогда не размножаться. Естественно, что детям нужно говорить о других вещах, пропагандировать другие ценности – ценности семьи. Это нигде не преподается, в школе об этом перестали разговаривать. Легче говорить о презервативах», - сказал он.