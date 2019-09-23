Милонов: Половое воспитание школьников оставили на откуп «смердящей» Бузовой
Виталий Милонов объяснил в эфире НСН, почему он выступает категорически против уроков полового просвещения, которые были введены в программу ряда школ.
В некоторых российских школах с началом нового учебного года появился предмет «Психология», в рамках ученики третьих классов будут изучать «основы полового воспитания». Детям, в частности, расскажут о возрастных изменениях и о том, откуда берутся дети.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил о том, что рассказывать о половом созревании детям должны их родители.
«Вопрос чрезвычайно деликатный. Наверное, каждый родитель пытается найти свои вопросы информирования детей, с учетом семейных традиций. Безусловно, ошибочным путем является путь либералов, когда они пытаются бороться не с проблемой в лице ранней половой жизни, а с последствиями: учат детей пользоваться презервативами, и так далее. Пусть себя учат пользоваться презервативами, чтобы больше никогда не размножаться. Естественно, что детям нужно говорить о других вещах, пропагандировать другие ценности – ценности семьи. Это нигде не преподается, в школе об этом перестали разговаривать. Легче говорить о презервативах», - сказал он.
Парламентарий добавил, что современная школа больше не несет в себе воспитательную функцию, поэтому дети больше ориентируются на звезд шоу-бизнеса.
«Против чего я категорически против – чтобы вопрос сексуального воспитания поднимался в школе. Я против того, чтобы моим детям какие-то люди задавали подобного рода вопросы. Оставьте это дело семье, она сама решит в том ключе, в котором нужно. Если раньше в школе в качестве примера приводили идеальную семью, о ценностях материнства, то сейчас некому об этом рассказывать. Из школы выхолостили всю воспитательную функцию, оставили только образовательную. А воспитательную берет на себя только Бузова. Она, как и любое "смердящее вещество", воняет очень сильно, и свои ценности доносит гораздо более ярко, нежели нормальные люди доносят ценности нормальных людей», - сказал Милонов.
Ранее семейный психолог, член Российского научного сексологического общества, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенова в интервью НСН призвала родителей иметь в семейной библиотеке хорошую книгу о половом воспитании, с которой мог бы ознакомиться ребенок.
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