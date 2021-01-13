Психолог рассказал, как вернуть форму после праздников
Резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность, сообщает радио Sputnik со ссылкой на клинического психолога, доктора психологии Артура Гараганова.
По его словам, если человек дал себе возможность неограниченно питаться в течение праздников, ему будет сложно выйти из такого режима и встать на путь снижения веса. Эксперт советует для начала отрегулировать потребление углеводов, большое количество которых держит воду в организме.
Еще одно последствие переедания во время праздников - вялость и апатия. Как отметил Гараганов, калорийная, жирная, мучная пища держит в апатичном состоянии, придает силы и энергию только в момент, когда ее употребляют.
Медики рекомендуют начать готовиться к возвращению в привычный ритм после новогодних праздников за два- три дня до начала трудовых будней.
Это время необходимо, чтобы восстановить стандартные биологические ритмы, считает нейропсихолог Юлия Пуниной.
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