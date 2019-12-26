Психолог рассказал, как справиться с предновогодней депрессией
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс объяснил в эфире НСН, что людям следует проще относиться к неисполненным обещаниям и не ставить перед собой сверхграндиозных планов.
Новогодние праздники и ажиотаж наряду с положительными эмоциями могут усилить волнение, чувство тревоги и даже ввергнуть в депрессию, сообщили американские психиатры. Речь идет о длящемся чувстве тоски перед праздником. Депрессия — это не просто усталость после работы или плохое настроение, а серьезное психическое расстройство, которое длится долго. Ее можно заподозрить, если человек не менее двух недель не чувствует ни к чему интереса, не получает ни от чего удовольствия, у него серьезно снижена концентрация внимания, упала самооценка, появились вина и самоуничижение, суицидальные мысли, а будущее видится мрачным, нарушены аппетит и сон. Тут важно вовремя заметить эти перемены и обратиться за помощью к специалисту.
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, что тяжелые мысли возникают у людей по нескольким причинам. Одна из них – стремление все успеть у концу года.
«Эмоциональное напряжение, даже переходящее в область стрессового, скорее всего, есть у подавляющего большинства граждан нашей страны. Причина тому – мнение, свойственное людям, что надо успеть все, что они запланировали перед Новым годом. Напряжение может перерасти в депрессию. Работать нужно, разрешив себе не успеть все. Что произойдет? Мир рухнет? В детстве нам говорят – все, что ты пообещал, ты должен сделать. Ты не имеешь права не выполнить обещание. Если человек растет с этой концепцией, он стрессует и эмоционирует гораздо больше, чем тот, который признает свою человечность. Это человек, который воспитывается в концепции – да, я стараюсь выполнить обещания, которые себе дал, но я понимаю, что есть различные факторы, из-за которых я могу не успеть это сделать. И я заранее допускаю вариант, что я что-то не смогу», - отметил он.
Собеседник НСН указал также и неосуществленные грандиозные планы и сверхзадачи, которые человек поставил себе год назад.
«Второе – это нереалистичное планирование. Люди могут пожелать себе осуществить нечто грандиозное, и не смогли это осуществить. Отношение к Новому году как к чему-то волшебному, способному изменить жизнь в лучшую сторону. Я курить брошу, найду новую работу и так далее. Поменьше ожиданий. Это обычный год обычной жизни. Ничего волшебного не произойдет. Многое зависит от вас, а не от даты на календаре. Запланируй то, что ты сможешь сделать, и тогда твои планы осуществятся, а ты будешь более доволен жизнью», - посоветовал он.
Напоследок специалист рассказал о страхе большой части людей остаться на праздник в одиночестве.
«Еще одна причина – опасение остаться в одиночестве. Но одиночество – это состояние, в котором оказывается на протяжении своей жизни каждый человек. И важно помнить, что полного одиночества не бывает, мы живем не на необитаемом острове. И если вам не хватает людей, например, на Новогоднем празднике, выходите на улицу и пляшите с незнакомцами. У людей есть мнение, что если они не имеют рядом близких людей на празднике, то это горе. Причем настолько близких, насколько они себе нафантазировали, не меньше. Нужно сказать себе, что люди могут быть рядом, пусть и не настолько близкие, как я хочу. И тут человек переходит из позиции жертвы в деятельную позицию», - уточнил эксперт.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН в эфире НСН рассказал, кто чаще всего подвержен эмоциональному истощению. По его словам, это подобным состояниям подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.
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