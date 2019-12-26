Психолог рассказал, как справиться с предновогодней депрессией

Новогодние праздники и ажиотаж наряду с положительными эмоциями могут усилить волнение, чувство тревоги и даже ввергнуть в депрессию, сообщили американские психиатры. Речь идет о длящемся чувстве тоски перед праздником. Депрессия — это не просто усталость после работы или плохое настроение, а серьезное психическое расстройство, которое длится долго. Ее можно заподозрить, если человек не менее двух недель не чувствует ни к чему интереса, не получает ни от чего удовольствия, у него серьезно снижена концентрация внимания, упала самооценка, появились вина и самоуничижение, суицидальные мысли, а будущее видится мрачным, нарушены аппетит и сон. Тут важно вовремя заметить эти перемены и обратиться за помощью к специалисту.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, что тяжелые мысли возникают у людей по нескольким причинам. Одна из них – стремление все успеть у концу года.

«Эмоциональное напряжение, даже переходящее в область стрессового, скорее всего, есть у подавляющего большинства граждан нашей страны. Причина тому – мнение, свойственное людям, что надо успеть все, что они запланировали перед Новым годом. Напряжение может перерасти в депрессию. Работать нужно, разрешив себе не успеть все. Что произойдет? Мир рухнет? В детстве нам говорят – все, что ты пообещал, ты должен сделать. Ты не имеешь права не выполнить обещание. Если человек растет с этой концепцией, он стрессует и эмоционирует гораздо больше, чем тот, который признает свою человечность. Это человек, который воспитывается в концепции – да, я стараюсь выполнить обещания, которые себе дал, но я понимаю, что есть различные факторы, из-за которых я могу не успеть это сделать. И я заранее допускаю вариант, что я что-то не смогу», - отметил он.

Собеседник НСН указал также и неосуществленные грандиозные планы и сверхзадачи, которые человек поставил себе год назад.