Психолог рассказал, как почерк позволяет определить характер человека

«В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека», – пояснил эксперт.

По его словам, обилие нечитаемых букв свидетельствует о замкнутости человека. Удобный для чтения текст, напротив, говорит об открытости и коммуникабельности пишущего. Мелкие знаки на письме являются признаком скупого, жадного и эгоистичного характера. А прерывистый почерк демонстрирует непредсказуемость.

Сильный нажим при письме чаще свидетельствует о физической силе. Также это может быть и признаком раздражительности, агрессии и тревоги. Как добавил Деулин, перечеркивание подписи штрихами показывает неуверенность и склонность к излишней самокритике.

Ранее фонд «Общественное мнение» сообщил, что у 41% россиян в начале января 2024 года преобладало тревожное настроение, передает «Радиоточка НСН».

