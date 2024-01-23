Психолог рассказал, как почерк позволяет определить характер человека
Размер букв, направление текста и сила нажима на ручку позволяют определить индивидуально-психологические особенности обладателя почерка. Об этом «Газете.Ru» сообщил декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.
«В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высока самооценка у человека», – пояснил эксперт.
По его словам, обилие нечитаемых букв свидетельствует о замкнутости человека. Удобный для чтения текст, напротив, говорит об открытости и коммуникабельности пишущего. Мелкие знаки на письме являются признаком скупого, жадного и эгоистичного характера. А прерывистый почерк демонстрирует непредсказуемость.
Сильный нажим при письме чаще свидетельствует о физической силе. Также это может быть и признаком раздражительности, агрессии и тревоги. Как добавил Деулин, перечеркивание подписи штрихами показывает неуверенность и склонность к излишней самокритике.
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