«Надо следить за собой, создавать внутреннюю мысль. Это мысль двигает нас к обществу. Есть определенные критерии, по которым можно определить тирана. Маркерами тирании может быть общение в приказном тоне. Например, запрет куда-то идти. Когда с человеком не советуются. Также тревожным звоночком является тенденция возвеличивания власти внутри семьи, некая директивность. Это надо обсуждать. Это нельзя скрывать и спускать на тормозах», — сказал собеседник НСН.

В 2025 году «Всероссийский телефон доверия для женщин» зафиксировал почти 24 тысячи обращений — это на 40% превышает показатель предыдущего года. Наибольшее число звонков поступило из Москвы, Санкт‑Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, а также из Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Основная возрастная группа обратившихся — женщины 30-40 лет.

Аналитики проекта отмечают, что 70% обратившихся регулярно сталкиваются с агрессией, а в 20% случаев насилие продолжается на протяжении десяти лет. Кроме того, 80% женщин, которые обратились за помощью, сообщили о случаях физического насилия, при этом у половины из них зафиксированы телесные повреждения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала НСН, что при столкновении с домашнем насилием женщина может обратиться в кризисный центр в любое время дня и ночи. При этом телефон круглосуточной горячей линии доступен на портале «Госуслуги». Позвонив, женщина может получить консультацию, а затем — направление в ближайший кризисный центр, напоминает «Радиоточка НСН».

