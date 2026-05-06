Российские средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ
6 мая 202615:16
Алексей Филимонов
Российские средства ПВО за сутки сбили 605 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В ведомстве отметили, что также были уничтожены 12 управляемых авиационных бомб.
«И реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего с начала спецоперации было сбито более 142 тысяч беспилотников ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что российская армия поразила на Украине цеха сборки беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Электронные билеты на электрички введут по всей России
- Российские средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ
- Трамп: США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку
- Зашли бы и американцам: Как российские сериалы догнали «Очень странные дела»
- В России объяснили, почему ИИ не сможет самостоятельно ловить преступников
- Юрист предупредила о сохранении «схеме Долиной» на рынке жилья
- Ликвидированы ненужные: В РСТ не подтвердили снижение числа турфирм
- Токаев заявил о готовности Казахстана более жестко отстаивать свои интересы
- Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы с 2027 года
- Мэра Уфы Мавлиева отпустили под домашний арест