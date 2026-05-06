Российские средства ПВО за сутки сбили 605 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки сбили 605 украинских беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

ВС РФ уничтожили в украинском тылу ракетный комплекс IRIS-T

В ведомстве отметили, что также были уничтожены 12 управляемых авиационных бомб.

«И реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала спецоперации было сбито более 142 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия поразила на Украине цеха сборки беспилотников самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
