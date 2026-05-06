«Статистика обращений с жалобами на домашнее насилие говорит о росте числа таких сообщений на 40% за период с 2005 по 2024 год. Мы должны понимать, что это не означает рост домашнего насилия. Люди просто начали узнавать о том, что они могут куда-то обратиться. Оказывается, 80% жертв домашнего насилия не знают о том, что они могут обратиться за помощью. Все происходящее сегодня в мире вызывает у людей тревогу. Её нельзя пощупать. Это скрытая функция внутри психики человека. Что станет спусковым крючком, никто не знает. Психологическое состояние нации ухудшилось», — сказал собеседник НСН.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.



Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщала НСН, что при столкновении с домашнем насилием женщина может обратиться в кризисный центр в любое время дня и ночи. При этом телефон круглосуточной горячей линии доступен на портале «Госуслуги». Позвонив, женщина может получить консультацию, а затем — направление в ближайший кризисный центр, напоминает «Радиоточка НСН».

