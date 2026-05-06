Кровля спортзала учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Умельцев. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.

«Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется... До прибытия спасателей эвакуировались 97 человек», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что данных о пострадавших не поступало.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в здании бассейна в детском лагере «Лесная Поляна» в Кузбассе обрушилась крыша, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».