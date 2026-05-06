Россиянам рассказали о бесполезности дешевых антибликовых очков для водителей

По его словам, утверждения, что они якобы уменьшают блики и снижают нагрузку на зрение и на глаза, «в 99% случаев — миф и деньги на ветер». Настоящие антибликовые очки имеют эффект затемнения и стоят гораздо дороже.

«Если водителю при вождении врачом предписано использовать очки, я рекомендую купить вторую пару со слегка затемнённым стеклом для ярких солнечных дней», — заключил Ладушкин.

Эксперт добавил, что самостоятельно затемняющиеся в яркую погоду фотохромные очки в салоне транспорта практически не работают, это связано с особенностями строения автомобильных стёкол.

Ранее офтальмолог Николай Щемеров заявил, что очки остаются самым доступным способом коррекции зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

