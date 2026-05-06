Электронные билеты на электрички введут по всей России
Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, это предусмотрено новой концепцией развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
Также в документе отмечается, что не менее 50% электронных билетов «будут оформляться в рамках единого транспортного документа».
«Основными целями новой концепции является повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий... внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования таких перевозок», - говорится в сообщении.
Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил «Радиоточке НСН», что в случае семейного отдыха расход на бензин выходит куда дешевле, чем авиационные и железнодорожные билеты.
