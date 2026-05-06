ФАС предупредила экспертов, выступавших с прогнозами о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережения экспертам, публично выступавшим в СМИ с прогнозами о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщает RT.

In ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на АЗС

«Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей», - указали в ведомстве.

Служба напомнила, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, следствием которых могут стать установление или поддержание цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Ранее ФАС выдала маркетплейсам Wildberries и Ozon предупреждения, в которых говорится о навязывании невыгодных условий продавцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: fas.gov.ru
