ФАС предупредила экспертов, выступавших с прогнозами о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережения экспертам, публично выступавшим в СМИ с прогнозами о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщает RT.
«Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей», - указали в ведомстве.
Служба напомнила, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, следствием которых могут стать установление или поддержание цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
Ранее ФАС выдала маркетплейсам Wildberries и Ozon предупреждения, в которых говорится о навязывании невыгодных условий продавцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
