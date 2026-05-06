Трамп: США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку

США завершат операцию «Эпическая ярость» после того, как Иран согласится на сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Рубио объявил о завершении операции США «Эпическая ярость» против Ирана

Как пишет RT, он отметил, что если Тегеран откажется, то тогда «начнутся бомбардировки».

«И, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
