Трамп: США завершат операцию «Эпическая ярость» при согласии Ирана на сделку
6 мая 202615:06
Алексей Филимонов
США завершат операцию «Эпическая ярость» после того, как Иран согласится на сделку. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Как пишет RT, он отметил, что если Тегеран откажется, то тогда «начнутся бомбардировки».
«И, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем были раньше», - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп объявил о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
