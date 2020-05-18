Психологи раскрыли влияние коронавируса на ценности россиян
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН заявил, что люди стали больше ценить разговоры, прогулки и природу.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов спрогнозировал повышение спроса россиян на фильмы легких жанров после завершения эпидемии коронавирусной инфекции, пишет ТАСС. Он заявил, что в первую очередь, зрители отправятся смотреть комедии и любовные мелодрамы. По словам Разлогова, также будет спрос на блокбастеры, однако их начнут выпускать позже – после стабилизации обстановки во всем мире.
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН опроверг прогноз Кирилла Разлогова о росте интереса россиян к лёгким жанрам после эпидемии коронавируса.
«Такой тенденции нет. Можно привести пример Великой Отечественной войны. Это была самая мощная трагедия для нашего народа, и после неё вышло значимое количество фильмов об этом. И все с удовольствием смотрели, вспоминали и переживали. Так что комедия, конечно, востребована как лёгкий жанр, чтобы забыться, но я не думаю, что будет какой то резкий всплеск. Наоборот, сейчас идёт увлечение фильмами про эпидемии», - заявил психолог.
Кроме того, он рассказал о том, как пандемия повлияла на интересы и ценности людей.
«Я не могу сказать прямо обо всех, но те с кем я общаюсь стали больше ценить разговоры и простые человеческие радости – прогулку, природу, общение с близкими, с которыми нет возможности встретиться. Не что-то изысканное, а наоборот – естественное, природное, натуральное. Мыслящие люди сейчас вспоминают, что очень ценно иметь возможность, когда хочешь поехать к маме или выйти на свежий воздух и прогуляться по парку. Я думаю, что многих людей карантин вернул к простоте в развлечениях», - добавил Михаил Хорс.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал отмену Каннского кинофестиваля, связанную с пандемией коронавируса.
«Отмена Каннского кинофестиваля — это удар под дых. Впервые в истории он отменён. Каннский кинофестиваль от «Оскара» отличается тем, что «Оскар» получает зрительское, прокатное кино, которое люди посмотрели. Каннский фестиваль — это пример, это всегда новое слово, вектор развития. И, безусловно, кино будет отброшено на несколько лет назад. Непонятно, что будет с Венецианским кинофестивалем… До Берлинского ещё жить долго. Но это страшный удар по кино как искусству. Очень жаль», - отметил он.
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