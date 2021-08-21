Психолог раскрыла признаки вундеркинда
Как распознать юного Моцарта или да Винчи еще в раннем детстве, рассказала координатор регионального распределенного центра консультирования родителей при Государственном гуманитарно-технологическом университете Елена Петрова в интервью телеканалу «360».
«Такие дети чрезмерно любознательны и активны. Они способны включаться в различные виды деятельности, причем не просто становиться соучастником, а реализоваться — достичь каких-то продуктивных результатов. Ну и, конечно, создание нового: творчество, творческий подход, создание какого-то нового опыта, на что не способны иногда другие дети», — отметила Елена Петрова.
Она напомнила, что с возрастом и получением профессионального образования высокий уровень способностей у детей снижается. Она подчеркнула, что это не проблема образовательной системы, а индивидуальные особенности.
«У каждого вундеркинда есть своя планка. Дать 100-процентную гарантию того, что ребенок, который проявляет способности, отличающие его от других в детстве, будет продолжать проявлять эти способности во взрослой жизни, нельзя», — напомнила эксперт.
Ранее стало известно, что девятилетняя Алиса Теплякова из Москвы поступила на психологический факультет МГУ на коммерческой основе. Об этом сообщает РБК.
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