В Госдуме сравнили попытку поступления 8-летней девочки в МГУ с ранними родами

Москвичка Алиса Теплякова, умудрившаяся сдать Единый государственный экзамен за курс средней школы в возрасте восьми лет, не смогла поступить на бюджетное отделение МГУ. Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин отметил, что даже самому талантливому ребёнку в таком возрасте будет сложно учиться и общаться со студентами в вузе.

Специалист выразил уверенность, что поступать в университет в восемь лет – абсолютно неправильно.

«Ребёнок в восемь лет может проявить феноменальные способности в шахматах или в математике, но вряд ли он может проявить такие же способности в литературе, истории и других предметах», – заявил народный избранник в эфире «Радио 1».

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Как пояснил Олег Смолина, есть определённые этапы психологического развития человека, и торопить события не имеет смысла и даже вредно.

«Если бы я был отцом такого гениального ребенка, я постарался бы использовать ближайшие годы не для получения университетского образования, а для развития личности – музыка, шахматы, литературное дарование. Всё-таки для ребёнка начинать учёбу в университете в восемь лет немного рано. Это похоже на то, как родить несовершеннолетней. Есть определённые этапы психологического развития детей, которые перепрыгнуть трудно», – пояснил Смолин.

Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное отделение, поскольку в ходе вступительных испытаний по биологии набрала всего 48 баллов из 100. Родители уже заявили, что готовы финансировать платное обучение дочери, которой недавно исполнилось 9 лет.

В семье Тепляковых семеро детей. Никто из них не ходит в школу, а проходит домашнее обучение. Одна из дочерей супругов - наиболее юная школьница в России, а семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.


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Фото: скриншот Первый канал
ТЕГИ:ДевочкаЕГЭМГУ
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