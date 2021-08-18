В Госдуме сравнили попытку поступления 8-летней девочки в МГУ с ранними родами

Москвичка Алиса Теплякова, умудрившаяся сдать Единый государственный экзамен за курс средней школы в возрасте восьми лет, не смогла поступить на бюджетное отделение МГУ. Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин отметил, что даже самому талантливому ребёнку в таком возрасте будет сложно учиться и общаться со студентами в вузе.

Специалист выразил уверенность, что поступать в университет в восемь лет – абсолютно неправильно.

«Ребёнок в восемь лет может проявить феноменальные способности в шахматах или в математике, но вряд ли он может проявить такие же способности в литературе, истории и других предметах», – заявил народный избранник в эфире «Радио 1».