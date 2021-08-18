В Госдуме сравнили попытку поступления 8-летней девочки в МГУ с ранними родами
Москвичка Алиса Теплякова, умудрившаяся сдать Единый государственный экзамен за курс средней школы в возрасте восьми лет, не смогла поступить на бюджетное отделение МГУ. Комментируя ситуацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин отметил, что даже самому талантливому ребёнку в таком возрасте будет сложно учиться и общаться со студентами в вузе.
Специалист выразил уверенность, что поступать в университет в восемь лет – абсолютно неправильно.
«Ребёнок в восемь лет может проявить феноменальные способности в шахматах или в математике, но вряд ли он может проявить такие же способности в литературе, истории и других предметах», – заявил народный избранник в эфире «Радио 1».
Как пояснил Олег Смолина, есть определённые этапы психологического развития человека, и торопить события не имеет смысла и даже вредно.
«Если бы я был отцом такого гениального ребенка, я постарался бы использовать ближайшие годы не для получения университетского образования, а для развития личности – музыка, шахматы, литературное дарование. Всё-таки для ребёнка начинать учёбу в университете в восемь лет немного рано. Это похоже на то, как родить несовершеннолетней. Есть определённые этапы психологического развития детей, которые перепрыгнуть трудно», – пояснил Смолин.
Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное отделение, поскольку в ходе вступительных испытаний по биологии набрала всего 48 баллов из 100. Родители уже заявили, что готовы финансировать платное обучение дочери, которой недавно исполнилось 9 лет.
В семье Тепляковых семеро детей. Никто из них не ходит в школу, а проходит домашнее обучение. Одна из дочерей супругов - наиболее юная школьница в России, а семилетний Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за 9-й класс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Движение «Голос» попало в новый реестр организаций-иноагентов Минюста РФ
- Госдеп США: Гани не является политической фигурой в Афганистане после бегства
- Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение в МГУ
- В Госдуме сравнили попытку поступления 8-летней девочки в МГУ с ранними родами
- МИД РФ назвал инцидент с Навальным «спланированной провокацией»
- Сбежавший президент Афганистана выступил с видеообращением
- Подмосковное мороженое вызвало ажиотаж в Китае
- Минспорта Белоруссии запретило выезд спортсменов на соревнования за границу
- В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
- СМИ: Президент Афганистана госпитализирован в Абу-Даби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru