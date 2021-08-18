Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение в МГУ
Девятилетняя Алиса Теплякова из Москвы поступила на психологический факультет МГУ на коммерческой основе. Об этом сообщает РБК.
"Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу", - поделился отец девочки Евгений Тепляков. Он также заявил, что желание учиться в университетет - нормальное желание для ребенка, который закончил школу. "Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?" - отметил отец.
Накануне опубликовали списки зачисленных в вузы. Теплякова не поступила на бюджетное отделение, поскольку на дополнительных вступительных испытаниях по биологии, которые проводит МГУ, набрала лишь 48 баллов из 100. Родители ребенка ранее выражали готовность финансировать обучение дочери.
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