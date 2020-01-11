Психологи поддержали совет РПЦ знакомиться в храмах

Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН пояснила, почему знакомство и свидание в храме могут стать хорошим началом для будущих отношений пары.

«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений. Значит, люди находятся на одной внутренней волне – духовной, эмоциональной, интеллектуальной. Это очень важно для старта отношений. Действительно, такой брак может быть очень крепким, потому что они оба запомнят этот момент, который станет основой отношений», - заявила психолог.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН заявил, что люди разрушают свое будущее добрачными половыми связями и обратил внимание, что церковь считает такой стиль жизни смертным грехом.





