Психологи поддержали совет РПЦ знакомиться в храмах
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН рассказала, почему семьи, знакомящиеся в храмах, зачастую крепче и счастливее.
Прaвослaвные церкви в России являются подходящим местом для поискa второй половины. Тaким мнением поделился митрополит Илaрион в прогрaмме «Церковь и жизнь» нa телекaнaле «Россия-24».
По его словaм, было бы стрaнно, если бы прaвослaвные мужчины воспринимaли хрaмы исключительно кaк место, где можно нaйти невесту. Однaко вместе с тем митрополит отметил, что тaкaя ситуaция вполне естественнa. Он отметил, что в церкви «может зaродиться не только личное знaкомство, но и любовь», пишет Газета.ру.
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН пояснила, почему знакомство и свидание в храме могут стать хорошим началом для будущих отношений пары.
«Там, где люди встречаются по интересам, где созвучны их духовные движения и завязываются отношения, тогда они, действительно, бывают крепче. Когда люди идут в церковь, не для того, чтобы познакомиться и провести время, а потому что они хотят какого-то духовного единения, и вдруг с кем-то там встречаются – это очень хорошее начало для отношений. Значит, люди находятся на одной внутренней волне – духовной, эмоциональной, интеллектуальной. Это очень важно для старта отношений. Действительно, такой брак может быть очень крепким, потому что они оба запомнят этот момент, который станет основой отношений», - заявила психолог.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире НСН заявил, что люди разрушают свое будущее добрачными половыми связями и обратил внимание, что церковь считает такой стиль жизни смертным грехом.
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