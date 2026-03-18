Актер Слава Копейкин сыграет Басту в фильме про рэпера

Актер Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (Василия Вакуленко) в фильме про исполнителя. Об этом рассказал сам музыкант в беседе с ТАСС.

Картина о рэпере получила название «Баста. Начало игры», она уже запущена в производство. Копейкин воплотит образ 20-летнего Басты.

«Слава подходит к вопросу погружения профессионально. Он сканирует меня полностью, следит за моими действиями, чтобы потом повторить их. Мне очень приятно, что именно Слава сыграет этот эпизод моей жизни», - поделился исполнитель.

Режиссером и сценаристом ленты выступит Стас Иванов. Съемки пройдут в Ростовской области. Баста рассказал, что сам появится в некоторых отрывках картины.

Ранее рэпер стал самым популярным артистом в России по количеству прослушиваний за последние десять лет.

