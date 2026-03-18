Актер Слава Копейкин сыграет Басту в фильме про рэпера
Актер Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (Василия Вакуленко) в фильме про исполнителя. Об этом рассказал сам музыкант в беседе с ТАСС.
Картина о рэпере получила название «Баста. Начало игры», она уже запущена в производство. Копейкин воплотит образ 20-летнего Басты.
«Слава подходит к вопросу погружения профессионально. Он сканирует меня полностью, следит за моими действиями, чтобы потом повторить их. Мне очень приятно, что именно Слава сыграет этот эпизод моей жизни», - поделился исполнитель.
Режиссером и сценаристом ленты выступит Стас Иванов. Съемки пройдут в Ростовской области. Баста рассказал, что сам появится в некоторых отрывках картины.
Ранее рэпер стал самым популярным артистом в России по количеству прослушиваний за последние десять лет.
Горячие новости
- По 2 часа каждый день: Как россияне подводят работодателей из-за болезней
- Актер Слава Копейкин сыграет Басту в фильме про рэпера
- Без нервов и унижений: Как защитить учителей от агрессии учеников
- Армия России освободила Александровку в ДНР
- Brexit нерушимый: Почему Лондон не вернётся в ЕС
- СПЧ обратился в оргкомитет «Оскара» из-за использования кадров с школьниками
- Дорогая проверка: Как букмекеры готовятся к запрету ставок для должников
- «Прощупывают почву»: Когда Европа признает потерю территорий Украиной
- В Подмосковье двое взрослых и младенец погибли из-за неисправной газовой колонки
- «270 тонн ядерного топлива»: Чем грозят удары по иранской АЭС «Бушер»