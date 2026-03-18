Богомолов опроверг переименование Cцены «Мельников»

Информация о якобы переименовании Сцены «Мельников» в Сцену на Стромынке не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

В Москве Сцену «Мельников» переименуют в Сцену на Стромынке

По его словам, название будет сохранено. Речь же идёт о продвижении в информационном поле адреса театра - для удобства зрителей и улучшенного информирования.

«Это не переименование, а продвижение самого адреса - Стромынка, 6», - пояснил режиссёр.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что переименование Театра Романа Виктюка в Сцену «Мельников» является большой ошибкой Богомолова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
