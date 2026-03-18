Богомолов опроверг переименование Cцены «Мельников»
Информация о якобы переименовании Сцены «Мельников» в Сцену на Стромынке не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
По его словам, название будет сохранено. Речь же идёт о продвижении в информационном поле адреса театра - для удобства зрителей и улучшенного информирования.
«Это не переименование, а продвижение самого адреса - Стромынка, 6», - пояснил режиссёр.
Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что переименование Театра Романа Виктюка в Сцену «Мельников» является большой ошибкой Богомолова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Москве возникли очереди на установку стационарного телефона
- «Привилегия для эффективных»: В России заявили о сокращении удаленки
- Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
- Включаем камеру: Куда жаловаться при требовании продавца платить наличкой
- Если директор – самодур: Почему учителя столкнулись с ростом «бумажной» работы
- Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин
- Отказ от голливудского: Что покажут российские кинотеатры на майских праздниках
- Туристам напомнили, как получить визу в Европу и не сорвать поездку
- Богомолов опроверг переименование Cцены «Мельников»
- По 2 часа каждый день: Как россияне подводят работодателей из-за болезней