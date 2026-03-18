По 2 часа каждый день: Как россияне подводят работодателей из-за болезней

Гарри Мурадян заявил НСН, что самыми популярными методами поддержания здоровья сотрудников являются медосмотры, ДМС и выездная диспансеризация - так компании сокращают свои потери на 30%.

Работодатели, которые берут для своих сотрудников ДМС, снижают свои потери от сниженной работоспособности коллектива почти на 30%, а прогулы – почти на 38%. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн рублей в расчете на 1000 работников в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные НМИЦ терапии и профилактической медицины, исследование которого охватило 314 тысяч россиян. Мурадян раскрыл, как работодатель подсчитывает убытки от того, что сотрудник не очень здоров.

«Убытки от сниженной работоспособности подсчитывают через анализ опросов сотрудников, данных о заболеваниях и экономических моделях: измеряют потерянные часы продуктивности (до 2 - 4,5 часов в день), умножают на среднюю часовую выработку или зарплату, учитывая количество работников. Примерно 70% россиян работают неэффективно до 2 часов ежедневно; на 1000 работников это 133,2 млн руб./год или 15–20 руб./потерянный час при средней зарплате. Те, кто берут своим сотрудникам ДМС, снижают потери на 25–30%: сокращают больничные на 32%, прогулы на 26–38%. Крупные фирмы подходят к вопросу здоровья своих сотрудников системно, но малый и средний бизнес - нет. Самые распространенные методы поддержания здоровья сотрудников – это в основном медосмотры, ДМС, выездная диспансеризация (1,9 млн в 2025 году)», - рассказал он.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил НСН, что взыскать через суд компенсацию с коллеги за свою болезнь на практике крайне сложно, так как придется доказать целый ряд фактов, к тому же в конце концов ответственность за безопасное рабочее пространство несет работодатель.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
