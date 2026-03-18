Работодатели, которые берут для своих сотрудников ДМС, снижают свои потери от сниженной работоспособности коллектива почти на 30%, а прогулы – почти на 38%. Об этом НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн рублей в расчете на 1000 работников в год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные НМИЦ терапии и профилактической медицины, исследование которого охватило 314 тысяч россиян. Мурадян раскрыл, как работодатель подсчитывает убытки от того, что сотрудник не очень здоров.