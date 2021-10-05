Психолог прокомментировал появление в России Дня отца

«Люди, которые занимаются воспитанием, которые проводят время, играют со своими детьми и учат их собственным примером, достойны дня, который будет назван в их честь», — считает она.

Как отмечает эксперт, образ отца в последнее время претерпел изменения и обрел новые черты, а отцы в настоящее время больше привлекаются к процессу воспитания детей.

«Уже сейчас можно видеть, как папы гуляют с колясочками, играют, проводят время с детьми», — отметила Метелина.

Ранее заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько заявил, что в России нужен праздник День отца, так как в обществе его роль в целом недооценена. Он считает, что праздник станет отличным поводом рассказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября.

