Психолог прокомментировал появление в России Дня отца
Появление в России Дня отца — это хорошо, сообщают «Известия» со ссылкой на психолога Алису Метелину.
«Люди, которые занимаются воспитанием, которые проводят время, играют со своими детьми и учат их собственным примером, достойны дня, который будет назван в их честь», — считает она.
Как отмечает эксперт, образ отца в последнее время претерпел изменения и обрел новые черты, а отцы в настоящее время больше привлекаются к процессу воспитания детей.
«Уже сейчас можно видеть, как папы гуляют с колясочками, играют, проводят время с детьми», — отметила Метелина.
Ранее заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько заявил, что в России нужен праздник День отца, так как в обществе его роль в целом недооценена. Он считает, что праздник станет отличным поводом рассказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России официально устанавливается день отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье октября.
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