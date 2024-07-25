Психолог призвала не запрещать фильмы о счастливых одиноких мужчинах

Психолог посоветовала не уходить в крайности и сделать акцент на фильмы о счастливых семейных парах. Панфилова привела в пример кино времен Великой Отечественной войны, когда для поддержки морального духа вышло множество оптимистичных фильмов о грядущей победе.

Ранее ведущая телешоу «Давай поженимся!» на Первом канале, профессиональная сваха Роза Сябитова заявила, что российские семьи держатся на терпении женщин, а мужчины порой забывают, что, помимо красоты, важен еще и характер избранницы.

