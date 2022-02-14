«Милонов думает о запретах»: Вассерман встал на защиту дня влюбленных

«Милонов, как ему и положено, только и думает о запретах», – отметил Вассерман.

По его словам, день святого Валентина нельзя сравнивать с церковным праздником семейной любви – Днем Петра и Февронии, так как любовь бывает не только семейная.

Также Вассерман посоветовал Милонову научиться «не совать нос в каждую щель».

«Кстати, праздник святых Петра и Февронии, строго говоря, тоже не государственный, а церковный. Это указывает на то, что государство у нас достаточно разумное, чтобы не совать свой нос в каждую щель. Надеюсь, что и депутат Милонов этому научится», – подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить празднование дня святого Валентина в школах и госучреждениях.

