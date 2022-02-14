«Милонов думает о запретах»: Вассерман встал на защиту дня влюбленных
День святого Валентина нельзя отменить, так как это не государственный праздник. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, отвечая на предложение депутата Виталия Милонова не отмечать этот праздник в школах и госучреждениях.
«Милонов, как ему и положено, только и думает о запретах», – отметил Вассерман.
По его словам, день святого Валентина нельзя сравнивать с церковным праздником семейной любви – Днем Петра и Февронии, так как любовь бывает не только семейная.
Также Вассерман посоветовал Милонову научиться «не совать нос в каждую щель».
«Кстати, праздник святых Петра и Февронии, строго говоря, тоже не государственный, а церковный. Это указывает на то, что государство у нас достаточно разумное, чтобы не совать свой нос в каждую щель. Надеюсь, что и депутат Милонов этому научится», – подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить празднование дня святого Валентина в школах и госучреждениях.
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