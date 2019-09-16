«Принц на выданье». Названы самые явные признаки измены

Психолог подробнее остановилась на проявлениях измены у мужчин, но при этом, она отметила, что данные признаки характерны и для женщин.

«Если появилась новая девушка, мужчина ощущает ту самую влюбленность, он вновь чувствует себя таким женихом на выданье, принцем и хочет себя украшать. Еще одна черта измены это проявление необоснованной злости. Так как злиться на себя это не эффективно, то партнер злиться на партнершу мол: "Я это из-за тебя сделал. Именно ты меня подтолкнула. Это ты мне чего-то не додаешь". Поэтому обострившаяся вспыльчивость, раздражительность, нетерпимость также могут быть признаками чего-то такого значительного в отношениях», - пояснила семейный психолог.

Однако, не всегда заранее можно отследить перемены в поведении второй половинки, считает Бояринова.

«Бывает и такое, что совершенно ничего и не предвещало беды. Как общались люди уже долгое время, так и общаются. Обычно это отстраненное общение с некоторыми пересечениями на одной жилплощади. В таком формате взаимоотношений можно и не заметить признаков измены», - заключила психолог.

Ранее Росстат сообщал о снижении числа разводов в России за последний год на 12%. Одной из веских причин эксперты называли тяжелую экономическую ситуацию в стране. Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заявила, что подошедших к точке невозврата супругов вряд ли что-то остановит.

