Австралийские исследователи назвали причину бессонницы у взрослых
Взрослые, страдающие от бессонницы, в детстве часто нарушали распорядок дня и имели проблемы с поведением, считают исследователи из Австралии.
Австралийские ученые провели исследование на основе данных о состоянии 16 тысяч человек, собранных о них в разные периоды жизни. Как выяснилось, чаще всего проблемы со сном испытывали люди в возрасте 40+, которые в свои пять-десять лет отказывались вовремя ложиться спать, конфликтовали со взрослыми и детьми, пишет «Московский комсомолец».
В соответствии с научной статистикой, сегодня от бессонницы страдает практически каждый третий человек на планете. Это является не только проблемой конкретной личности, но и общества в целом, так как человек становится раздражительным, рассеянным, невнимательным.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН рассказал, от чего зависит хороший сон.
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