Австралийские исследователи назвали причину бессонницы у взрослых

Взрослые, страдающие от бессонницы, в детстве часто нарушали распорядок дня и имели проблемы с поведением, считают исследователи из Австралии.

Австралийские ученые провели исследование на основе данных о состоянии 16 тысяч человек, собранных о них в разные периоды жизни. Как выяснилось, чаще всего проблемы со сном испытывали люди в возрасте 40+, которые в свои пять-десять лет отказывались вовремя ложиться спать, конфликтовали со взрослыми и детьми, пишет «Московский комсомолец».