Психолог предупредила о нервных срывах у детей из-за смартфонов на уроках

Если ребёнок читается новости в смартфоне во время урока или же в это время переписывается в соцсетях, это дополнительно загружает его голову и влияет на сосредоточенность, что чревато неприятными последствиями, заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

По её словам, из-за этого школьник может почувствовать сильную усталость в конце дня, а если у него после уроков есть дополнительные занятия, от переутомления может наступить нервный срыв, сообщает «Вечерняя Москва».