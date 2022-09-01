Психолог предупредила о нервных срывах у детей из-за смартфонов на уроках

Если ребёнок читается новости в смартфоне во время урока или же в это время переписывается в соцсетях, это дополнительно загружает его голову и влияет на сосредоточенность, что чревато неприятными последствиями, заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

По её словам, из-за этого школьник может почувствовать сильную усталость в конце дня, а если у него после уроков есть дополнительные занятия, от переутомления может наступить нервный срыв, сообщает «Вечерняя Москва».

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«Я думаю, учителя и школы выступают против вещей, которые отвлекают ребенка. Ничего страшного не случится, если ребенок дотерпит до перемены и на перемене обменяется сообщениями», - предположила психолог. По её мнению, запрет на смартфоны во время уроков улучшит успеваемость.

31 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с нового учебного года использование смартфонов детьми во время уроков будут запрещено, пользоваться ими можно только на переменах.

При этом учителя такой запрет не оценили. По мнению заслуженного учителя Оксаны Авиловой, смартфоны могли бы быть полезны в учебном процессе, к тому же в случае жёсткого запрета возможны конфликты детей с учителями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныШкольники
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