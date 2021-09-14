Психолог предложила студентам меры по защите от депрессии

По словам специалиста, переход на дистанционное обучение вызывает у студентов напряжение и усиливает тревожность. «Это связано с общей ситуацией неопределённости, а также с изменением режима дня, формата отдыха и общения», - отметила она.

При этом она призвала в этот тяжелый период не стремиться к глобальным целям, а следовать достижимым целям в короткий промежуток времени. «Не оттягивать учёбу, не оставлять всё до сессии, а ставить себе реальные цели и хвалить себя при их достижении, при решении этих задач. Это и есть техника маленьких шагов», - пояснила психолог в эфире «Радио 1».

Холодова добавила, что такая форма обучения предполагает навыки планирования, которыми обладают не все обучающиеся. По ее мнению, пандемия оказывает долгосрочное влияние на состояние психологического здоровья. Психолог посоветовала планировать не только работу, но и перерывы на отдых.

