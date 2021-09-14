«Не все станут академиками». На место мигрантов предложили школьников

«Я ни в коем случае не предлагаю всю работу, которую выполняют мигранты, передать выпускникам девятых классов. Я имею в виду ту часть работы, которая высоко оплачивается. Сегодня наша строительная область предлагает стабильно высокие заработные платы. После пандемии далеко не все трудовые мигранты желают возвращаться на тех условиях, которые были в 2019 году. По их ожиданиям, зарплата должна подняться на 5-7%. Сегодня в строительной отрасли средняя зарплата вполне конкурентоспособная, и хорошо бы предложить ее нашим ребятам, которые остались невостребованными на рынке труда в силу отсутствия специальности и даже возможности обучаться», - рассказала она.



Депутат подчеркнула, что речь идет только о той части выпускников, которые не будут поступать в университеты и колледжи.

«К сожалению, это целая прослойка молодых людей, которые никогда не станут академиками, не скажут великое слово в развитии человечества. Но они вполне способны овладеть оплачиваемой специальностью и руками зарабатывать хорошие деньги. Я предлагаю с учетом развития отрасли дать эту возможность нашей молодежи. Необязательно быть работником с высшим образованием, чтобы получать хорошую зарплату. Сегодня рабочие профессии многие оплачиваются лучше, чем какой-нибудь продавец-консультант с университетским образованием. Пора менять ситуацию, пора предоставить ребятам абсолютно бесплатные десятимесячные, двухгодичные бесплатные курсы. Среднее образование недоступно из-за нехватки бюджетных мест, а система профессиональных училищ разрушена. Многие не могут закончить ссузы на коммерческой основе, потому что семьи не располагают соответствующими средствами», - объяснила Бессараб.