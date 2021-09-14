«Не все станут академиками». На место мигрантов предложили школьников
В Госдуме назвали профессии, в которых можно заменить мигрантов выпускниками девятых классов.
Трудовых мигрантов в России можно заменить выпускниками девятых классов, заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб в эфире НСН. Она пояснила, на кого будет направлена данная инициатива.
«Я ни в коем случае не предлагаю всю работу, которую выполняют мигранты, передать выпускникам девятых классов. Я имею в виду ту часть работы, которая высоко оплачивается. Сегодня наша строительная область предлагает стабильно высокие заработные платы. После пандемии далеко не все трудовые мигранты желают возвращаться на тех условиях, которые были в 2019 году. По их ожиданиям, зарплата должна подняться на 5-7%. Сегодня в строительной отрасли средняя зарплата вполне конкурентоспособная, и хорошо бы предложить ее нашим ребятам, которые остались невостребованными на рынке труда в силу отсутствия специальности и даже возможности обучаться», - рассказала она.
Депутат подчеркнула, что речь идет только о той части выпускников, которые не будут поступать в университеты и колледжи.
«К сожалению, это целая прослойка молодых людей, которые никогда не станут академиками, не скажут великое слово в развитии человечества. Но они вполне способны овладеть оплачиваемой специальностью и руками зарабатывать хорошие деньги. Я предлагаю с учетом развития отрасли дать эту возможность нашей молодежи. Необязательно быть работником с высшим образованием, чтобы получать хорошую зарплату. Сегодня рабочие профессии многие оплачиваются лучше, чем какой-нибудь продавец-консультант с университетским образованием. Пора менять ситуацию, пора предоставить ребятам абсолютно бесплатные десятимесячные, двухгодичные бесплатные курсы. Среднее образование недоступно из-за нехватки бюджетных мест, а система профессиональных училищ разрушена. Многие не могут закончить ссузы на коммерческой основе, потому что семьи не располагают соответствующими средствами», - объяснила Бессараб.
По мнению депутата, эта проблема актуальна как для Москвы, так и для российских регионов.
«Речь идет о школьниках как в Москве, так и в регионах. Сегодня строительные специальности в основном заняты мигрантами. И как только возникла проблема с квотированием рабочих мест для иностранной рабочей силы, строительная отрасль буквально всколыхнулась, начали искать резервы. Сейчас нормы труда такие, что каменщики, укладчики плитки зарабатывают хорошие деньги. Но эти деньги направляются в экономику других стран. Хотелось бы оставить их здесь, у нас. Это также поможет решить проблему с нехваткой трудовых мигрантов. Но что касается непривлекательной работы, то наши на нее не пойдут. Пока есть возможность привозить иностранную рабочую силу, то, думаю, она будет востребована. Непривлекательный труд – это уборка общественных территорий и т.д.», - уточнила она.
Ранее в интервью НСН член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов заявил, что проблемы с дефицитом мигрантов в Москве надуманы и объясняются жадностью застройщиков,
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