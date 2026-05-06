Большинство россиян назвали «роскошью» приватность в интернете
Базовой установкой для взаимодействия в интернете является приватность. Как пишет «Газета.Ru», так считают 80% опрошенных россиян.
Издание ссылается на исследование Музея криптографии, в котором приняли участие граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 60% уверены, что со временем приватность в интернете «станет роскошью».
Также отмечается, что 47% респондентов ради более комфортной работы с сервисами и приложениями готовы самостоятельно делиться своими данными. При этом правил безопасности для защиты такой информации придерживаются далеко не все. В частности, лишь 38% опрошенных часто меняют пароли.
Кроме того, исследователи выяснили, что большинство россиян проверяют, какие именно данные запрашивает у них то или иное приложение, а также сами корректируют настройки приватности в соцсетях.
Ранее директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова заявила «Радиоточке НСН», что вход в интернет по паспорту – это излишняя мера, так как все пользователи уже идентифицированы.
