Большинство россиян назвали «роскошью» приватность в интернете

Издание ссылается на исследование Музея криптографии, в котором приняли участие граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 60% уверены, что со временем приватность в интернете «станет роскошью».

Также отмечается, что 47% респондентов ради более комфортной работы с сервисами и приложениями готовы самостоятельно делиться своими данными. При этом правил безопасности для защиты такой информации придерживаются далеко не все. В частности, лишь 38% опрошенных часто меняют пароли.

Кроме того, исследователи выяснили, что большинство россиян проверяют, какие именно данные запрашивает у них то или иное приложение, а также сами корректируют настройки приватности в соцсетях.

Ранее директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова заявила «Радиоточке НСН», что вход в интернет по паспорту – это излишняя мера, так как все пользователи уже идентифицированы.