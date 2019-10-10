Вода, огонь и плавающие утки. Как быстро отвлечься от стресса

Россиянам рассказали о способах пережить стресс. В пресс-службе комитета ветеринарии Москвы сообщили, что отвлечься от забот и успокоиться поможет «созерцание безмятежно плавающих рыбок». Как передает агентство «Москва», каждый человек может подобрать для себя свой вид аквариумных рыбок. Кроме того, в комитете рассказали, что еще интересней наблюдать за муравьями, как за более социальными созданиями. Там посоветовали приобрести настоящую муравьиную ферму.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН согласилась с советами специалистов комитета по ветеринарии. Но, по ее словам, хорошим антистрессом могут быть и утки, а также вода, огонь или резвящиеся дети.

«Если произошла какая-то разовая неприятная ситуация на работе, какое-то волнение, переживание и человек на взводе, то хорошо наблюдать за чем-то размеренным. Здесь подойдут вода, огонь, плавающие утки. Можно также посидеть на детской площадке и посмотреть, как играют дети», — рассказала специалист.

Психолог отметила, что для избавления от стресса важны не столько животные, сколько сам процесс расслабления.

«Когда человек сидит, он расслабляется и переводит внимание со своих проблем на те процессы, которые происходят вокруг него. Мозг расслабляется, нервная система успокаивается, плюс помогают размеренные движения муравьев, рыбок, воды, огня, ветерка… Они вводят в легкое трансовое состояние, когда меняются частоты мозга. Кора головного мозга растормаживается. Происходит такой же эффект, как от алкоголя. Но, понятно, что наблюдать за чем-то лучше, чем употреблять алкоголь», — считает Бояринова.