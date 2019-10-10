Вода, огонь и плавающие утки. Как быстро отвлечься от стресса
Семейный психолог рассказала НСН о простых способах борьбы со стрессом.
Россиянам рассказали о способах пережить стресс. В пресс-службе комитета ветеринарии Москвы сообщили, что отвлечься от забот и успокоиться поможет «созерцание безмятежно плавающих рыбок». Как передает агентство «Москва», каждый человек может подобрать для себя свой вид аквариумных рыбок. Кроме того, в комитете рассказали, что еще интересней наблюдать за муравьями, как за более социальными созданиями. Там посоветовали приобрести настоящую муравьиную ферму.
Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН согласилась с советами специалистов комитета по ветеринарии. Но, по ее словам, хорошим антистрессом могут быть и утки, а также вода, огонь или резвящиеся дети.
«Если произошла какая-то разовая неприятная ситуация на работе, какое-то волнение, переживание и человек на взводе, то хорошо наблюдать за чем-то размеренным. Здесь подойдут вода, огонь, плавающие утки. Можно также посидеть на детской площадке и посмотреть, как играют дети», — рассказала специалист.
Психолог отметила, что для избавления от стресса важны не столько животные, сколько сам процесс расслабления.
«Когда человек сидит, он расслабляется и переводит внимание со своих проблем на те процессы, которые происходят вокруг него. Мозг расслабляется, нервная система успокаивается, плюс помогают размеренные движения муравьев, рыбок, воды, огня, ветерка… Они вводят в легкое трансовое состояние, когда меняются частоты мозга. Кора головного мозга растормаживается. Происходит такой же эффект, как от алкоголя. Но, понятно, что наблюдать за чем-то лучше, чем употреблять алкоголь», — считает Бояринова.
Если речь идет о хроническом стрессе, то подобного релакса будет не достаточно.
«Когда большая рана и хлещет кровь — не достаточно приложить подорожник, нужны более серьезные меры. Внутренние процессы начинают по-другому проходить в организме. Чтобы затормозить нервную систему, рыбок будет мало. В такой ситуации люди прибегают к массажам, водным процедурам, медикаментозному лечению», — добавила психолог.
Согласно опросу ВЦИОМ, к профессиональному психологу в стрессовой ситуации обращались только 12 процентов россиян. В случае стресса 23 процента опрошенных будут искать защиты и понимая у супруга или любимого человека, 18 процентов обратятся к родственникам или родителям, еще 13 процентов — к друзьям. К психологу в нервозной ситуации пойдут 10 процентов, к священнослужителю — три процента. Опрос был проведен ко Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.
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