Психолог рассказала об опасности гендерно-нейтральных Барби

В сети появилась информация о том, что компания-производитель выпустила гендерно-нейтральные куклы Барби. Таким образом дети смогут сами решать, во что будет одета кукла, какая у нее будет прическа и, соответственно, пол. В компании объяснили, что решили создать игрушки «без ярлыков и без правил». Позднее компания Mattel, официальный производитель знаменитых кукол, заявила, что не имеет к данной линейке никакого отношения. «На сегодняшний день Mattel выпускает Barbie с различным типом фигуры и цветом кожи, но все куклы являются гендерно-идентифицируемыми», - говорится в заявлении компании.

Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскритиковала подобный подход, заявив, что такие куклы могут нанести вред психическому здоровью детей.

«Я, как специалист, категорически против того, чтобы такие куклы покупали детям от 2 до 5 лет. В такие куклы нельзя играм детям до шести лет. Они должны нормально определиться со своей гендерной идентификацией. В этом возрасте очень важно определиться, с кого они будут брать пример – с мамы или папы, к кому они присоединяются по половому принципу. И эту принадлежность не ребенок выбирает, это некое понимание, что я мальчик – как папа. Если давать ребенку в этом смысле какой-то выбор, это все равно, что спрашивать 7-летнего ребенка, кем ты хочешь. Можно спрашивать, но только понарошку», - сказала она.