Психолог рассказала об опасности гендерно-нейтральных Барби
Семейный психолог рассказала в эфире НСН, что тренд на «бесполые» куклы приводит к развитию у детей невротического синдрома.
В сети появилась информация о том, что компания-производитель выпустила гендерно-нейтральные куклы Барби. Таким образом дети смогут сами решать, во что будет одета кукла, какая у нее будет прическа и, соответственно, пол. В компании объяснили, что решили создать игрушки «без ярлыков и без правил». Позднее компания Mattel, официальный производитель знаменитых кукол, заявила, что не имеет к данной линейке никакого отношения. «На сегодняшний день Mattel выпускает Barbie с различным типом фигуры и цветом кожи, но все куклы являются гендерно-идентифицируемыми», - говорится в заявлении компании.
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскритиковала подобный подход, заявив, что такие куклы могут нанести вред психическому здоровью детей.
«Я, как специалист, категорически против того, чтобы такие куклы покупали детям от 2 до 5 лет. В такие куклы нельзя играм детям до шести лет. Они должны нормально определиться со своей гендерной идентификацией. В этом возрасте очень важно определиться, с кого они будут брать пример – с мамы или папы, к кому они присоединяются по половому принципу. И эту принадлежность не ребенок выбирает, это некое понимание, что я мальчик – как папа. Если давать ребенку в этом смысле какой-то выбор, это все равно, что спрашивать 7-летнего ребенка, кем ты хочешь. Можно спрашивать, но только понарошку», - сказала она.
Собеседник НСН добавила, что гендерно-нейтральные куклы могут привести к развитию у ребенка невротического синдрома.
«Это рождает в детях какую-то странную фантазию, кем бы я был, будучи мальчиком или девочкой. То есть закладывает невротическую основу на ровном месте. Пусть мальчик покупает себе куклу-девочку, и ухаживает за ней, как за девочкой, или представляет, что это его ребенок. В дочки-матери не играют дети трехлетнего возраста. Играют дети постарше, потому что у них уже есть модель семьи. В этой игре девочка может примерять на себя роль папы, если мальчиков не хватает. Так бывает, но понарошку, и это не вредит психике здоровья», - заявила специалист.
Ранее бренд «Барби» неоднократно критиковали феминистки: они считают, что куклы укрепляют различные стереотипы, например, о блондинках. В свою очередь сторонники бодипозитива указывали на то, что из-за неестественной худобы кукол девочки доводят себя до анорексии.
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