Психологи рассказали, как отучить ребенка от гаджетов перед сном

«Запретить гаджеты готовы 33 процента родителей, 50 процентов разрешают все и только 17 умеют договариваться», — отметила она.

Рассказова рекомендовала придумать для ребенка ежевечерний ритуал отхода ко сну, который включает повторяющиеся действия и длится не более получаса. Небольшая прогулка, чтение книги, стакан молока, чистка зубов и вечерний душ не вызовут лишнего напряжения, помогут ребенку прийти в равновесие и легко уснуть, напомнила Рассказова.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на призыв психологов не дарить детям на Новый год гаджеты. Он рекомендовал ученым «не искать зло там, где его нет».

