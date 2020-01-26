Психологи рассказали, как отучить ребенка от гаджетов перед сном

26 января 202020:01

Вечерний ритуал отхода ко сну – один из лучших способов, чтобы отвлечь ребенка от гаджетов поздним вечером. Об этом «Российской газете» заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

Психолог отметила, что тотальные запреты на электронные устройства неэффективны.

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«Запретить гаджеты готовы 33 процента родителей, 50 процентов разрешают все и только 17 умеют договариваться», — отметила она.

Рассказова рекомендовала придумать для ребенка ежевечерний ритуал отхода ко сну, который включает повторяющиеся действия и длится не более получаса. Небольшая прогулка, чтение книги, стакан молока, чистка зубов и вечерний душ не вызовут лишнего напряжения, помогут ребенку прийти в равновесие и легко уснуть, напомнила Рассказова.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на призыв психологов не дарить детям на Новый год гаджеты. Он рекомендовал ученым «не искать зло там, где его нет».

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