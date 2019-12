Сванидзе: Только по поднятию тяжести мужчина опережает женщин

Николай Сванидзе: «Не зная иностранного языка, трудно жить в современном мире. Для людей уже в возрасте еще ладно, пусть не знают, бог с ними. А для молодёжи трудно совершенствоваться в профессии. Это действительно проблема. Даже не в провинциальном городке, в Москве выйди на улицу и спроси что-нибудь на английском, кроме «how do you do» и «my name is Vasya» никто ничего не скажет. Почему так? Не знаю, это очень плохо», – уверяет он в интервью НСН.