Сванидзе: Только по поднятию тяжести мужчина опережает женщин
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Скончалась худрук «Современника» Галина Волчек
Народная артистка и художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет. Прощание с ней состоится 29 декабря.
Николай Сванидзе: «Волчек – великая женщина, талантливая, яркая, умная, порядочная, современная. Она руководила "Современником" в течение почти пятидесяти лет. Она унаследовала этот театр от Олега Ефремова и очень достойно его вела. Это очень большая потеря для нас», – говорит Николай Сванидзе в эфире НСН.
Продолжительность жизни россиян сократится
Продолжительность жизни в России будет ниже запланированной. Согласно новым данным Росстата, выход на естественный прирост населения вплоть до 2035 года не предполагается. А новый прогноз не дотягивает до восьмидесяти лет.
Николай Сванидзе: «Плохо. Это показывает уровень жизни, медицинского обслуживания, питания и экологии. Прежде всего, мужская продолжительность жизни очень низкая, что связано с распространенностью пьянства. Не сегодня появилась эта проблема, и, тем не менее, сегодня она не решена», – комментирует он для НСН.
Россияне признались в незнании иностранных языков
Большинство россиян признались в том, что не знают иностранных языков и это мешает им во время отдыха. Исследование провёл сервис бронирования билетов Aviasales.
Николай Сванидзе: «Не зная иностранного языка, трудно жить в современном мире. Для людей уже в возрасте еще ладно, пусть не знают, бог с ними. А для молодёжи трудно совершенствоваться в профессии. Это действительно проблема. Даже не в провинциальном городке, в Москве выйди на улицу и спроси что-нибудь на английском, кроме «how do you do» и «my name is Vasya» никто ничего не скажет. Почему так? Не знаю, это очень плохо», – уверяет он в интервью НСН.
Психологи призвали не дарить детям гаджеты
В преддверии Нового года психологи призвали родителей не дарить детям смартфоны или планшеты.
Николай Сванидзе: «На мой взгляд, это не свидетельство адекватности психологов. Давайте не дарить, они что, сами себе их будут покупать? Наши дети растут с планшетами, смартфонами и гаджетами, как же их не дарить. А что дарить? Солдатиков? Не нужно искать зло там, где его нет», – рассказывает он НСН.
Мужчины хотят найти любовь в 2020 году
Эксперты рассказали о желании мужчин найти свою любовь. 23 процента мужчин рассчитывают встретить вторую половинку в 2020 году. Среди женщин таких только 15 процентов.
Николай Сванидзе: «Удивительное дело. То ли женщины более реалистичны, то ли мужчины более романтичны. Или просто потупее будут, чем женщины. Я бы объяснил тем, что женщины более приспособлены к жизни, они в большой степени готовы вести самостоятельный образ жизни, мужчины более зависимы. Только по поднятию тяжести мужчина опережает женщин. Во всех остальных сферах деятельности женщины сильнее мужика, давайте будем отдавать себе в этом отчет», – подытоживает в беседе с НСН Николай Сванидзе.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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