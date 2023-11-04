Психолог посоветовала баловать себя и улыбаться для борьбы с хандрой осенью

«Первое — окружите себя приятными и красивыми вещами, чаще балуйте себя. Например, используйте возможности цвета: купите апельсины, положите их в вазу на столе, чтобы в помещении постоянно было яркое пятно», — посоветовала эксперт.

Солдатенкова также рекомендовала слушать активную музыку утром во время зарядки или в транспорте, замечать красоту вокруг себя и чаще улыбаться. Кроме того, по словам психолога, справиться с осенним унынием может помочь просмотр комедий.

Ранее психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг заявил, что избавиться от легкой депрессии помогают друзья, природа, физические нагрузки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

