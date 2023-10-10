Бег и антидепрессанты оказались одинаково эффективны при борьбе с депрессией

Ученые из Амстердамского свободного университета пришли к выводу, что бег и антидепрессантыодинаково эффективны при борьбе с депрессией, результаты доступны на сайте PubMed.

В эксперименте принимал участие 141 человек, 45 из них принимали специальные лекарства, а 96 занимались бегом. Оба метода оказывали одинаковый эффект на психическое состояние, а бег еще и помогал улучшить физическое.

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А ученые из Каролинского института доказали связь между хроническим стрессом и болезнью Альцгеймера, следует из результатов исследования в журнале Alzheimer's Research & Therapy. Специалисты изучили данные почти 45 тысяч человек с диагностированным хроническим стрессом или депрессией, после - сопоставили информацию с данными контрольной группы, в которой было более миллиона человек.

Ученые пришил к выводу, что у страдающих от хронического стресса или депрессии чаще встречались когнитивные нарушения или болезнь Альцгеймера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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