Бег и антидепрессанты оказались одинаково эффективны при борьбе с депрессией

Ученые из Амстердамского свободного университета пришли к выводу, что бег и антидепрессантыодинаково эффективны при борьбе с депрессией, результаты доступны на сайте PubMed.

В эксперименте принимал участие 141 человек, 45 из них принимали специальные лекарства, а 96 занимались бегом. Оба метода оказывали одинаковый эффект на психическое состояние, а бег еще и помогал улучшить физическое.