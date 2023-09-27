Психолог Лейкина: профессиональное выгорание сейчас является пандемией
В современном мире все больше людей сталкиваются с профессиональным выгоранием, заявила RT консультант по корпоративному управлению, психолог-коуч Яна Лейкина.
По ее словам, сейчас профессиональное выгорание является пандемией, ведь раньше с такой проблемой сталкивались работники социальной сферы, в частности, психологи, педагоги и врачи. Сейчас с выгоранием сталкивается все больше офисных сотрудников. Причиной выгорания специалист называет возрастающую эмоциональную нагрузку на работе.
Кроме того, проблемы у выгоревшего человека зачастую замечают близкие люди. Психолог посоветовала выбирать работу по душе и соблюдать установленные нормы отдыха.
Ранее аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса, согласно которым чуть меньше половины работающих россиян - 45% - сталкивались с профессиональным выгоранием, 15% находятся в этом состоянии сегодня, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Психолог Лейкина: профессиональное выгорание сейчас является пандемией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru