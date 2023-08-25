Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году
Руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева в беседе с «Мослентой» перечислила ключевые способы подготовки школьника к учебному году.
Собеседница портала отметила, что далеко не всегда дети легко подстраиваются под «рабочий» режим» — ведь за три месяца организм расслабляется. Поэтому прежде всего необходимо восстанавливать режим дня и за несколько дней до учебного года будить ребенка по «школьному» графику. Обычно на восстановление хватает недели, добавила Метелева.
Также специалист указала на то, что иногда дети сталкиваются с естественными трудностями с усвоением материала. По ее словам, следует за неделю до учебного года начинать решать небольшие задачи и повторять упражнения за прошлый год.
Ранее результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что сумма затрат на подготовку одного ребёнка к новому учебному году выросла на 9804 рубля, или 30%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры
- Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
- Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ
- Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
- Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году
- Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
- «Известия»: Роскосмос вдвое сократит штат центрального офиса
- Володин: Россия за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы
- Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона
- Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru