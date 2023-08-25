Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году

Собеседница портала отметила, что далеко не всегда дети легко подстраиваются под «рабочий» режим» — ведь за три месяца организм расслабляется. Поэтому прежде всего необходимо восстанавливать режим дня и за несколько дней до учебного года будить ребенка по «школьному» графику. Обычно на восстановление хватает недели, добавила Метелева.

Также специалист указала на то, что иногда дети сталкиваются с естественными трудностями с усвоением материала. По ее словам, следует за неделю до учебного года начинать решать небольшие задачи и повторять упражнения за прошлый год.

Ранее результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что сумма затрат на подготовку одного ребёнка к новому учебному году выросла на 9804 рубля, или 30%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

