Украинские дроны атаковали завод растительных масел в Курской области

По его словам, в результате сгорел цех готовой продукции с остатками масла. При этом основной объём масла не пострадал.



«Также повреждено пять частных домов, газовая труба и электрический кабель... погибших и пострадавших нет», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что трое детей пострадали при атаке украинских БПЛА в поселке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

