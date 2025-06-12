Украинские дроны атаковали завод растительных масел в Курской области

Украинские беспилотники атаковали предприятие по производству растительных масел ООО «Солнечный край», которое находится в посёлке Коренево Кореневского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн: Более тысячи предприятий пострадали из-за атаки на Курскую область

По его словам, в результате сгорел цех готовой продукции с остатками масла. При этом основной объём масла не пострадал.

«Также повреждено пять частных домов, газовая труба и электрический кабель... погибших и пострадавших нет», - написал он.

Ранее Хинштейн заявил, что трое детей пострадали при атаке украинских БПЛА в поселке Марьино Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:СпецоперацияПроисшествиеВСУКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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