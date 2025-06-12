Россиянам рассказали, что отбирают у должника при банкротстве

По её словам, изъятию подлежат деньги на банковских счетах, сумма которых превышает размер прожиточного минимума, а также транспортные средства, кроме предназначенных для инвалидов или необходимых для работы.

«Недвижимость, не являющаяся единственным пригодным для проживания жильём, предметы роскоши, ювелирные изделия, акции, доли в компаниях, а также имущество, используемое в предпринимательской деятельности», - отметила эксперт.

Борзикова добавила, что банкроту оставят одежду, мебель, продукты питания, предметы ухода за детьми, а также средства личной гигиены. Остаётся и единственное жильё, однако если его площадь превышает социальную норму, то недвижимость могут продать, предоставив гражданину альтернативную жилплощадь, обеспечивающее минимально допустимые жилищные условия.

Ранее в НБКИ заявили, что количество судебных банкротств россиян выросло на 35%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

