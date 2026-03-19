Лукашенко назвал себя сторонником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя сторонником американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил на встрече со спецпосланником президента США по Белоруссии Джоном Коулом, передает БЕЛТА.

В четверг Лукашенко проводит очередные переговоры с представителями США, отмечает RT. Коул возглавляет делегацию.

«Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента», - заявил глава республики.

Как отметил Лукашенко, он хотел бы, чтобы Коул донес его точку зрения до Трампа.

Ранее президент Белоруссии раскритиковал политику США в отношении Венесуэлы.

