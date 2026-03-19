В Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад
19 марта 202611:52
Украинский беспилотник нанес удар по территории детского сада в Скадовском округе Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«В селе Михайловка в результате сброса боеприпаса с БПЛА повреждено здание котельной детского сада «Солнышко», - написал губернатор в Telegram-канале.
Были эвакуированы 35 человек, в том числе 30 детей, отмечает RT.
Кроме того, дрон ВСУ атаковал продуктовый магазин в Брилевке Алешкинского округа, возникло возгорание.
Ранее в Новороссийске при атаке БПЛА были повреждены три детских сада.
