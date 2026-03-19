В РФ студенческие семьи смогут получить 200 тысяч рублей при рождении ребенка
Российские студенты смогут получить выплату при рождении ребенка в размере 200 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой.
В ведомстве напомнили, что с прошлого года по национальному проекту «Семья» в ряде субъектов реализуют региональные демографические программы при федеральной финансовой поддержке. Речь идет о 41 регионе, где уровень рождаемости по итогам 2023 года оказался ниже среднего показателя по стране.
«С 2026 года возможные направления поддержки дополнены еще одной мерой - единовременной выплатой в размере не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье», - подчеркнули в аппарате.
Ранее эксперт по демографии Сергей Галиев в беседе с НСН рассказал, что россиянок можно мотивировать к рождению детей в том числе льготами на поступление в вуз и увеличением декретного отпуска.
