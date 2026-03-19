ВС России освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
19 марта 202612:31
Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Так, силы группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли под контроль Павловку, пишет RT.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над Александровкой в ДНР.
