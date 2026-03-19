СМИ: Певицу Монеточку не пустили в Австралию
Певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) не впустили в Австралию, концерты артистки в Брисбене, Сиднее и Мельбурне отменены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, австралийские власти сочли исполнительницу «российской политической скандалисткой» и решили, что она может устроить проблемы во время выступлений.
«Певица должна была лететь из Сеула в Брисбен, но австралийские иммиграционные власти разрешение так и не выдали... Теперь артистку могут не пустить в страну и на будущие концерты», - отмечает издание.
Ранее московский Басманный суд оштрафовал Монеточку на 50 тысяч рублей за отказ предоставить отчетность о деятельности иноагента.
