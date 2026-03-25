Психолог объяснила, почему россияне в 30 лет живут с мамами
Наталья Панфилова заявила НСН, что девушки сегодня часто приводят избранников в родительский дом, что вредно для всех участников такого «сожительства».
Зачастую взрослые дети после 30 лет просто не готовы съехать от родителей, даже если есть такая возможность, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
В России средний возраст начала самостоятельной жизни остается на уровне 21 года, однако на практике всё сложнее: значительная часть молодых людей продолжает жить с родителями и в более зрелом возрасте. При этом общественные ожидания ужесточаются — совместное проживание после 30 лет всё чаще воспринимается как признак несамостоятельности и становится фактором, влияющим на личную жизнь, пишут «Известия». Панфилова объяснила, почему так происходит.
«Я бы не привязывалась четко к возрасту, я бы оценивала образ жизни. Если дети уезжают учиться в другой город, они уезжают от родителей. Если это все в одном городе, очень часто платное обучение, ребенок не может позволить себе финансово жить отдельно. Подработка не помогает человеку снимать квартиру и жить полноценно отдельно, поэтому чаще всего жизнь с родителями – это вынужденная мера. Мальчики могут позволить себе подработки быстрее и чаще, чем девушки», - рассказала она.
Психолог также раскрыла, чем опасно затягивание процесса ухода из родительского дома.
«Зачастую молодые люди уходят от родителей для создания отношений. Молодые люди не хотят сегодня жить со своей девушкой и родителями. А вот девушки чаще приводят избранников домой. Если этот процесс затягивается, это вредно для всех. Родители будут цепляться и устанавливать свои правила, могут возникать сложности. Ко мне приходили девушки, которые в 30 лет пытались съехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, но не смогли. Им оказалось хлопотно, неудобно, они обратно заезжали к родителям», - добавила она.
Иногда взрослый мужчина может вынуждено жить с родителями, так как, например, им нужна помощь, но бывают и случаи, когда это дети авторитарных или одиноких родителей, и там уже есть психологические проблемы. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
